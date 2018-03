Dragnea a sustinut ca i s-a transmis de la "statul de drept", prin intermediul lui Oprea, ca "Zgonea trebuie sa fie numarul unu la partid" si el numarul doi.

"Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin presedintele interimar al partidului in 2015. Si eu atunci am spus: imi pare rau ca s-a dus pe subiectul asta. Sunt obligat sa spun ce a fost atunci. Am avut o coalitie la PSD, eu imi dadusem demisia din functie. Era luni, 2,00-3,00 dupa-amiaza, foarte cald. Peste doua zile, miercuri, urma Comitetul Executiv in care membrii CEx urmau sa aleaga presedintele interimar. Si domnul Oprea mi-a zis de la 'statul de drept' ca 'Zgonea trebuie sa fie numarul unu la partid si tu numarul doi'", a declarat Dragnea la Antena 3.

Actualul presedinte social-democrat sustine ca nu a fost de acord cu punctul de vedere al lui Gabriel Oprea si l-a anuntat pe acesta ca va candida la functia de presedinte interimar al PSD si ca va avea sustinerea colegilor sai.



"Am zis: 'Gabi' - eu relatez discutia pe care o s-o relatez, sper, si in fata unei comisii - 'nu stiu ce ai inteles tu, dar eu miercuri voi candida si cred ca voi fi ales presedintele interimar al PSD'. 'Nu se poate! Eu nu am inteles asta'. Si pune mana pe telefon si suna la 'statul de drept', mi-a zis. Nu stiu ce ii spunea cel cu care vorbea, dar spunea: 'Liviu nu stie nimic din ce mi-ati spus voi mie. El candideaza si zice ca va si castiga. Vin cu el la voi'. Eu zic: 'Stai putin! Eu nu merg nicaieri. Mi-ai zis ca vrei sa vorbim, am vorbit. Ti-am zis ca o sa candidez si cred ca o sa castig, pentru ca pana la urma mi-au cerut mai mult decat majoritatea colegilor sa candidez la asta. Nu stiu cu cine ai vorbit si ce-ai vorbit'. Mi-a zis ca a vorbit cu domnul Coldea. Foarte bine! Domnul Coldea sa candideze sau domnul Coldea sa ii numeasca pe Vali Zgonea presedintele interimar al PSD. M-am ridicat si am plecat", a afirmat Liviu Dragnea.

I s-a spus ca "statul de drept accepta" ca el sa fie presedinte interimar

"In separeu erau domnul Oprea si cu domnul Vali Zgonea. Ulterior a venit si domnul Marian Oprisan. Si Vali Zgonea, si Marian Oprisan, eu ii stiu oameni de buna-credinta si care nu cred ca pot minti daca o sa ii intrebe cineva si care mi-au zis: 'Domnule, am vorbit la statul de drept si se accepta ca tu sa fii presedinte interimar si Vali Zgonea numarul doi. Adica tu numarul 1 si Vali Zgonea numarul doi'. Am zis: 'Gabi, nu stiu ce ai vorbit, cu cine ai vorbit, nu stiu de ce Vali Zgonea se baga in chestia asta sau participa la treaba asta. Eu am venit pentru ca ai insistat sa vorbim. Nu mai vreau sa discutam subiectul acesta niciodata, pentru ca nu avem ce sa discutam despre partid in felul asta. Daca ai discutat cu altcineva vreodata in maniera asta, este treaba ta sau treaba voastra. Partidul va hotari miercuri si eu cred ca voi fi presedinte interimar'", a adaugat Dragnea.

El a spus ca ulterior a mai avut o intrevedere, la un restaurant din Bucuresti, cu Gabriel Oprea, Valeriu Zgonea si Marian Oprisan, in cadrul careia i s-a spus ca "statul de drept accepta" ca el sa fie presedinte interimar, scrie Agerpres Declaratiile vin ca reactie la faptul ca Gabriel Oprea a scris saptamana trecuta pe Facebook ca sprijinul sau "a fost decisiv pentru destinul politic si chiar personal" al lui Liviu Dragnea si ca l-a ajutat pe acesta sa devina presedinte al PSD.