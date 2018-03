Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi convenit cu Victor Ponta si cu liderul PNL, Crin Antonescu, sa discute in comun componenta viitorului guvern, insa a doua zi Ponta ar fi prezentat lista ministrilor intocmita cu "George Maior si cu altii".



"Noi am convenit sa ne intalnim la ora 8,00 ca sa discutam despre cum trebuie sa arate noul guvern. Ulterior, am plecat fiecare sa ne schimbam, sa ne vedem la ora 8,00. M-a sunat Victor si m-a rugat sa ii zic si lui Crin sa ne vedem in seara asta, dar sa nu discutam despre guvern, ca e obosit. Am zis ca mi se pare foarte ciudat sa nu discutam despre guvern, ca doar nu am dat la sapa niciunul. E bine sa discutam despre guvern, macar o formula guvernamentala, pentru ca sunt doar zece zile in care trebuie sa venim si cu programul si cu guvernul in Parlament. Ne-am intalnit la ora 8,00, dupa ce a fost la Cotroceni si a luat mandatul de la presedinte si a zis ca ramane sa ne vedem duminica dupa-amiaza. Am plecat acasa destul de contrariat si eu, si Crin. Ei a doua zi dimineata plecau undeva in nord, au plecat cu un elicopter privat sau un avion. Cred ca un elicopter. (...) In sambata aia, dupa-amiaza, jucam tenis si m-a sunat Crin si mi-a zis: 'Domnule, aseara nu s-a putut face guvernul, pentru ca am inteles ca era oboseala, dar dimineata la 7,00 cand a venit Victor mi-a aratat lista guvernului. A facut-o cu tine?' Zic: 'Nu. Nu a facut-o cu mine, pentru ca eu am plecat acasa ca si tine'. (...) Am vorbit si cu Victor si i-am spus ca nu am inteles de ce a facut-o si, daca tot a facut-o, de ce sa ne mai vedem la naiba-n praznic, undeva pe Valea Prahovei, sa discutam despre un lucru deja decis de el cu nu stiu cine. Pana la urma mi-a dat de inteles ca a facut in seara aia, in noaptea aia, guvernul cu George Maior si cu altii", a declarat Dragnea.