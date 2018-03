Coldea a fost audiat mai bine de opt ore la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI.

La finalul audierii, el a afirmat ca s-au atins subiectele aflate pe agenda comisiei, precizand ca discutiile vor continua.

"S-a discutat si despre sintagmele cu care astazi este redefinit statul de catre unele voci. Am precizat si faptul ca eu nu inteleg aceasta sintagma, dar ma pot referi doar la statul vertical pe care l-am servit puternic si protectiv in slujba Romaniei si pe care il cunosc si in care s-au facut eforturi deosebite pentru consolidarea domniei legii. La acest efort nu a participat doar institutia noastra, ci si alte institutii si persoane, dintre care constat ca unele, din varii motive, unele usor de observat, il redefinesc astazi. In incheiere, cel putin pentru aceasta faza la nivelul comisiei, doresc sa precizez si intr-un anumit fel sa atrag atentia ca, desi inteleg atractia pentru mister, povesti cu spioni, contraspioni si conspiratii, precum si frustrarea unora si nevoia de a inventa alte vinovatii, aceste demersuri, care observam ca merg dincolo de lupta politica, risca sa se transforme intr-o adevarata vanatoare de vrajitoare care afecteaza institutiile fundamentale ale statului roman si prin asta capacitatile democratice de aparare ale Romaniei, asa cum au fost ele definite de lege, de normele euroatlantice, pe care, culmea, unii pretind ca le apara", a sustinut fostul prim-adjunct al directorului SRI.

"Eu cred ca am reusit sa atingem toate subiectele de pe agenda membrilor comisiei, majoritatea sau unele dintre ele au fost deja vehiculate in spatiul public. In acest sens, pentru aprofundarea unora, mi-am rezervat dreptul cu care membrii comisiei au fost de acord de a reveni la comisie cu noi detalii care ar putea fi de interes, atunci cand se vor finaliza o serie de chestiuni aflate in derulare. Cred ca am oferit raspuns in mod proactiv la toate intrebarile adresate despre aceste subiecte care erau pe ordinea comisiei, dar si la intrebarile suplimentare care au aparut in cadrul discutiei. Raspunsurile s-au referit la o serie de chestiuni, alegatii, acuzatii vehiculate in spatiul public ale unor fosti sau actuali beneficiari si parteneri institutionali, ale unor jurnalisti, oameni de media care ne acuza astazi, dintre care o parte ne cultivau cu multa insistenta, dar si ale unor fosti colaboratori din cadrul institutiei, rezervisti. Am explicat in detaliu care sunt procedurile si modul de relationare cu toate aceste categorii de interlocutori cu care conducerea institutiei a interactionat atat formal, cat si informal, dar strict in limitele si spiritul legii si al regulamentelor militare", a detaliat Florian Coldea.