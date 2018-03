"Acum trebuie sa ne intoarcem la viata si problemele adevarate ale oamenilor!

Pentru ca incompetenta si minciunile din actul de guvernare nu pot sa fie acoperite indiferent cata propaganda faci la televizor, cate Congrese staliniste organizezi si cate povesti sordide cu sexagenari indragostiti de adolescente care stau la evenimentele Partidului pe locul pe care ar fi trebuit sa stea Iliescu, Nastase, Geoana sau Ponta!

Problema economica din ce in ce mai acuta este dublata de cresterile catastrofale de cheltuieli bugetare (in 2017 minus 5 miliarde euro - in 2018 deja mai rau), de miliardele de euro pierdute pierdute prin importurile suplimentare (in 2017 - 13 miliarde de euro diferenta, in 2018 deja mai rau), anihilarea investitiilor publice, absorbtie de fonduri europene sub 5% dupa 4 ani din noul exercitiu financiar, dezastrul din sanatate, haosul din educatie... ah - si cum ne tot organizam sa sarbatorim Centenarul pana trece anul 2018 de tot!

Chiar si cei mai mari adversari recunosc faptul ca Guvernele PSD "Nastase" si "Ponta" au gestionat bine tara din punct de vedere economic si social / chiar cei mai infocati sustinatori ai PSD recunosc (mai timizi, dar convinsi) ca Guvernele Dragnea 1 (Grindeanu), Dragnea 2 (Tudose) si Dragnea 3 (Dancila) au mers din rau in mai rau inlocuind competenta si eficienta cu o obedienta absurda fata de Presedintele PSD si fata de oamenii sai care conduc de fapt Guvernul (Darius Valcov si Sevil Shaideh)!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Rata anuala a inflatiei a urcat in februarie 2018 la 4,7%, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.

