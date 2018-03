"Romania si Polonia, in viziunea noastra, trebuie sa aiba un rol foarte important la masa la care se iau marile decizii, pentru ca aceasta zona a devenit in ultima perioada de o importanta foarte mare, zona Marii Negre, zona in care ne aflam si noi si este o zona care comporta si riscuri pentru tara noastra si pentru tarile din flancul estic si in consecinta trebuie sa fim tratate tinand cont de noile conditii. Ne-am exprimat speranta, dorinta ca la summitul din iulie, acolo sa se adopte o politica foarte clara, bine definita si coerenta in ceea ce priveste flancul estic, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, potrivit stiri.tvr.ro.