"Eu am inteles ca la propunerea noastra de consens politic, pe cateva chestiuni importante, de interes major national, a zis 'Puneti mana pe par si dati in capul tuturor PSD-istilor'. Faptul ca s-a ajuns la asa ceva arata nivelul discursului si abordarea pe care o are PNL. Nu intoarcem niciun obraz, nici macar primul nu-l intoarcem, dar asta nu inseamna ca noi ne lasam pacaliti sau ne lasam antrenati in razboiul asta de gherila si hartuirea asta permanenta de la PNL, care nu poate sa faca altceva si nici nu poate sa puna altceva pe masa", a declarat Dragnea la un post de televiziune, potrivit jurnalul.ro.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva.

"Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea politica sa conving, sa-i determin pe oameni sa faca ceea ce trebuie prin argument. Nu mi-a placut niciodata sa fiu sau sa fim noi, conducerea, ascultati de frica, dar va spun un lucru: eu sunt responsabil pentru performanta PNL. Nu voi mai accepta ca 75%-80% din partid care munceste sa bata pasul pe loc pentru ca exista 25% din partid care nu munceste, pentru ca altfel inseamna ca toti cei care muncesc muncesc degeaba. Nu mai vreau sa se faca opozitie numai la nivel national sau unii lideri judeteni sa faca opozitie, dar numai cu mesaje legate de palierul national. Vreau sa vad fiecare lider judetean cum da cu parul in presedintele Consiliului Judetean PSD, in primarul PSD, in prefectul PSD, in toti sefii de deconcentrate. Cine nu are puterea sa abandoneze de acum, sa-l lase pe altul mai puternic si mai curajos. Nu-mi doresc sa iau nicio masura de sanctionare a nimanui, dar nici nu pot sa accept ca unii sa demita pe nepusa masa primari de municipii aflati in functie. Ce alt serviciu mai mare poti sa-i faci PSD intr-un municipiu decat sa-l demiti din functia de presedinte al organizatiei municipale pe primarul PNL? Sa terminam cu astfel de prostii si cu astfel de decizii care sunt luate fara nicio noima. Dialog, comunicare, solidaritate sunt fundamentale. Nu o luati ca un avertisment, dar voi lua masurile care se impun pentru a avea garantia ca PNL va castiga alegerile", a spus Orban duminica, la reuniunea Consiliului National al PNL de la Palatul Parlamentului.