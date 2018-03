Social-democratul a sustinut in cadrul unei emisiuni la Romania TV, ca actul normativ "nu va opri libera exprimare", dar va reglementa situatiile de defaimare a tarii.

"Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman, tarii in ansamblu, sa poata sanctiona acest lucru, pentru ca acesti oameni, gen Monica Macovei si alti europarlamentari, care mint despre propria tara, care defaimeaza propria tara, aduc foarte multe deservicii. Noi din cauza asta pierdem suveranitate, pierdem demnitate, pierdem respect si nu castigam nimic in schimb", a spus liderul PSD, citat de ziare.com.

Dragnea a tinut sa precizeze ca nu poate sta "indiferent si inactiv" la declaratiile unor europarlamentari.