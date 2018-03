"Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca, din punctul meu de vedere, o confirmare oficiala nu se face asa. (...) A fost ce am simtit, nu neaparat un gest de fronda. Dar asta nu inseamna ca nu-l sustin. Daca este sa il sustin, vreau sa-l sustin asa cum se manifesta aceasta sustinere in mod democratic", a spus Plesoianu, la Parlament, intrebat in legatura cu faptul ca la Congres nu s-a ridicat in picioare pentru a-l sustine pe liderul PSD.

Plesoianu a adaugat ca nu este necesar in momentul acesta ca Liviu Dragnea sa fie confirmat prin vot in Congres.

"Nu spun ca ar fi necesar. Din punctul meu de vedere, nu este necesar in momentul de fata. Pe mine ma intereseaza mai putin lucrurile acestea, ma intereseaza sa facem ce am zis noi ca facem in lupta cu noua securitate. Pentru mine important este un singur lucru, sa ducem pana la capat acel razboi la nivel declarativ cu noua securitate", a mai spus Plesoianu.

Potrivit deputatului PSD, toti cei care sunt "depozitari de informatii" ar trebui "sa spuna public tot ce au de spus".

"Eu cred ca toti cei sunt depozitari de informatii intr-un sens sau altul (...) ar trebui sa spuna public tot ce au de spus, indiferent de cine este vorba. Este un mesaj pentru absolut toti, inclusiv pentru fosti lideri de partid, cum e domnul Victor Ponta", a adaugat Liviu Plesoianu.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa.

La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i-a intrebat pe delegatii PSD: "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj sa rezistati la ceea ce se va intampla in continuare? Nu aveti ezitari? Vreti sa mergem impreuna? Si pun o ultima intrebare - unii mi-au zis sa nu o pun, altii mi-au zis sa o pun. Pana la urma suntem intre noi: Vreti sa mai fiu in continuare presedintele vostru?".

Au urmat aplauze prelungite din partea celor peste 4.000 de delegati.

"Atunci, asa va fi. Si sa nu va indoiti niciodata!", a spus Dragnea in aplauzele celor prezenti in sala.