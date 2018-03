La finalul primei intalniri cu noua conducere a PSD, care a fost una informala, Liviu Dragnea a anuntat ca a discutat in principal despre asumarea de responsabilitati, despre implicarea fiecaruia dintre noii membri ai BPN in indeplinirea obiectivelor aprobate la congres, precum si despre dorinta sa ca aceasta noua echipa de conducere sa functioneze ca o echipa.

"Le-am spus punctul meu de vedere ca valoarea fiecaruia va fi in masura in care se va putea integra in mod serios in aceasta echipa, de modul cum vor relationa cu colegii din regiunile care i-au ales. De asemenea, am discutat despre un mod de comunicare coerent si eficient. Mie aceasta intalnire mi-a facut o impresie buna, sunt foarte doritori sa se implice si cred si imi doresc din toata inima ca aceasta echipa sa fie una sudata de care si partidul are nevoie si guvernul si parlamentul si membrii nostri de partid. Si, nu in ultimul rand, cetatenii care ne sustin. (...) Le-am adus aminte tuturor ce a insemnat anul 2016 cand tot partidul - si conducerea centrala si conducerile judetene - a functionat ca o echipa. Proiectele personale pot fi foarte bine scoase in evidenta in cadrul unui proiect mare, care este proiectul pentru Romania si sunt absolut convins ca toti au inteles lucrul asta. Le-am spus, de asemenea, ca vreau ca ei sa comunice cat mai mult, numai ca trebuie sa comunice structurat si sa comunice despre ceea ce asteapta oamenii de la noi pentru ca romanii nu sunt interesati de care e mai vocal decat celalalt, care injura mai mult decat celalalt, ci sa afle de la noi ceea ce am facut si ceea ce avem de gand sa facem si care se va masura imediat ce comunica", a detaliat presedintele PSD, potrivit Agerpres.

Liviu Dragnea a anuntat ca nu mai are de gand ca comenteze "prostii si minciuni".

"Eu nu mai am de gand sa comentez prostii si minciuni care au fost vehiculate si rostogolite in spatiul public, din pacate chiar de catre unii dintre colegii nostri. Problema nu se pune care ne infruntam pe care in partid, misiunea noastra in conducerea partidului nu este sa ne infruntam, ci sa lucram impreuna, sa indeplinim niste obiective pe care oamenii le asteapta. Fiecare poate sa infrunte pe fiecare, dar nu suntem aici pentru confruntari. Infruntari, confruntari, competitii sunt atunci cand se organizeaza alegeri si este foarte bine sa se intample. Noi nu avem alegeri in fiecare zi. Toti - cu cateva exceptii - toti membrii de partid isi doresc ca acest partid sa functioneze si sa duca la indeplinire ceea ce ne-am angajat cu totii", a sustinut liderul social-democratilor.