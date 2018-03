Plenul Senatului a votat in luna februarie ca Vinerea Mare sa devina sarbatoare legala nelucratoare. Deputatii au adoptat-o cu 233 de voturi "pentru", sapte voturi "impotriva" si 19 abtineri.

In expunerea de motive, initiatorii noteaza ca la inceputul anului trecut, Comisia Europeana a stabilit sarbatorilor legale pentru institutiile Uniunii Europene, iar Vinerea Mare se afla printre acestea

"Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata de alte tari din Uniunea Europeana, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 - 17 zile de sarbatoare legala. (...) Si in Romania ar trebui introdusa Vinerea Mare ca zi de sarbatoare legala, fiind unul dintre cele mai semnificative evenimente religioase dintr-un an", se preciza in expunerea de motive a actului normati, potrivit stirileprotv.ro.