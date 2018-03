"Procurorii din Sectia Consiliului Superior al Magistraturii au luat o hotarare instant, rapida, in cateva minute. Acum, va dati seama ca le este greu ca sa motiveze contra evidentei. Un demnitar incalca in jumatate de an de trei ori Constitutia, genereaza trei conflicte juridice de natura constitutionala, dupa care pe autorul acelor incalcari sa-l feliciti", a declarat Tudorel Toader la MJ.

Pe 27 februarie, Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

"Sectia pentru procurori a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii doamnei procuror-sef, prin urmare avizul este unul negativ. In perioada imediat urmatoare, hotararea va fi motivata, va fi transmisa decidentilor in vederea luarii masurilor legale", declara Codrut Olaru, seful Sectiei de procurori din CSM.