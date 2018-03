"Foarte interesant este faptul ca eu am aflat azi dimineata de la o postare a unui consilier general PNL - deoarece cu asta se ocupa de fapt opozitia in Consiliul General. Nu am stiut pentru ca probabil aceasta adresa a DNA a fost trimisa direct la Politia Locala. M-am informat si eu inainte sa vin, a fost transmisa miercurea trecuta, pe 7 martie. Probabil ca toti am fost ocupati cu ziua de 8 Martie si nu am fost informata. (...)

Noi primim saptamanal cel putin doua adrese - si nu de acum, de la preluarea mandatului - din partea acestei institutii sau a altora care se ocupa cu anchetarea diferitelor situatii si noi am raspuns prompt, chiar mai devreme decat termenul limita, care figura pe respectivele adrese, tuturor intrebarilor. Este vorba de precizari care ni se solicita pentru contracte incheiate acum zece ani, opt-noua ani, sase-sapte ani, (...) si de pe timpul nostru", a declarat Gabriela Firea, citata de stirileprotv.ro.

