"Important este ca am rezolvat aceasta problema si (...) criticile mi le asum. Nu trebuia sa gresesc si o sa fiu mult mai atenta. (...) Cred ca toti acei cetateni care aveau aceasta problema cu imunoglobulina asteptau un raspuns. Erau panicati de faptul ca nu mai sunt medicamente, ca nu avem o rezolvare pe termen scurt, mediu sau lung. Astazi pot sa le spun ca acest lucru s-a rezolvat, vreau sa ii multumesc ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, pentru interventia rapida", a declarat Dancila duminica la Antena 3.

Totodata, sefa Executivului a precizat ca a fost suparata ca a rostit gresit denumirea acestei substante.

"Sub presiunea multor lucruri pe care le am de rezolvat mai am si greseli. (...) Am fost suparata pe mine ca am gresit, mi-am asumat aceasta greseala (...), nu am toti termenii din medicina cunoscuti. Vor mai fi si alte domenii in care va trebui sa iau masuri si poate am sa mai fac astfel de greseli, mi le asum, accept critica, consider ca e constructiva", a spus Dancila.

Ea a adaugat ca si alte persoane au facut aceeasi greseala in trecut, folosind termenul "imunoglobina" in loc de "imunoglobulina".

"Sa nu uitam ca nu sunt prima care a facut aceasta greseala. Aceasta greseala a fost facuta si de ministrul Sanatatii din 2016. (...) M-am gandit ca a gresi este omeneste", a mai afirmat Dancila.

Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Dancila a declarat ca situatia din ultimul an in care s-a inregistrat o lipsa acuta de pe piata a imunoglobulinei va fi finalizata, avand in vedere ca a fost declansat mecanismul european de protectie civila, scrie Agerpres.



"Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru declansarea mecanismului european de protectie civila. (...) Astfel, situatia din ultimul an in care s-a inregistrat o lipsa acuta de pe piata a imunoglobinei (n.r. - imunoglobulinei) va fi finalizata in sfarsit", a afirmat atunci Dancila.

Ea a precizat ca demersurile pentru achizitionarea acestui medicament vor fi realizate de Compania Nationala UNIFARM, care va acoperi si costurile aferente.