"Am avut ieri onoarea de a fi ales vicepresedinte pentru Regiunea Vest, alaturi de colega si prietena mea, doamna deputat Natalia Intotero, ministrul Romanilor de Pretutindeni.Vreau sa multumesc presedintelui PSD, domnul Liviu Dragnea, pentru increderea acordata inca o data si pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o de a face parte din aceasta minunata echipa pe care o conduce", a postat Mihai Fifor pe Facebook.

Totodata, el le-a multumit colegilor sai pentru votul de incredere pe care i l-au acordat.

"Nu in ultimul rand, vreau sa multumesc colegilor mei de la Arad, in special domnului deputat Dorel Caprar, presedintele PSD Arad, pentru sustinere si incredere. Nu e putin lucru sa ai sansa sa faci parte dintr-o familie cum este PSD Arad si pentru asta sunt recunoscator. (...) Avem obiective mari de atins impreuna si trebuie sa luptam in continuare pentru aradeni, oriunde s-ar afla ei", a afirmat Mihai Fifor, vicepresedinte PSD pentru Regiunea Vest.