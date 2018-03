"Trebuie sa intelegem inca o data ca dezbaterea pe legile justitiei si dezbaterea viitoare pe modificarea Codurilor penale a ajuns la acest nivel de adversitate, tocmai din aceste cauze. Pentru ca in spatele celor care doresc sa nu se intample aceasta modificare, care se opun oricarei modificari rationale, stau beneficiarii sistemului ilegal de putere. Si vreau sa va spun ceva: aceasta dezbatere isi va continua cursul. Aceasta dezbatere va fi dusa pana la capat, pana la aprobare. Este un pas de modernizare a societatii si vom merge inainte, cu deschidere fara precedent catre transparenta, parcurgand absolut toate etapele constitutionale si toate procedurile parlamentare. Reforma legilor justitiei si a Codurilor penale va continua dupa un calendar strict, respectand experienta europeana", a precizat liderul PSD.

El a mentionat ca dezvaluirile aparute in presa, dar si in urma activitatii comisiilor parlamentare de ancheta au aratat modul "ilegal si nelegitim" prin care institutii nedemocratice s-au substituit celor democratice.

"Un alt capitol important al politicii noastre se refera la recuperarea esentei democratice a societatii, drepturile si libertatile cetatenesti, incalcate ani la rand, prin nesocotirea Constitutiei. Si ma refer aici la supravegherea ilegala a cetatenilor acestei tari, facuta in afara legii, prin institutii de forta care nu au avut si nu au acest drept. La fel, mecanismele de control ale institutiilor de forta, care s-au dovedit in repetate randuri prea aproape de abuz si prea departe de lege si Constitutie, trebuie revizuite. Dezvaluiri aparute in ultimii ani, in ultimele luni si saptamani in presa, si in comisiile parlamentare de ancheta au aratat modul ilegal si nelegitim prin care institutii nedemocratice s-au substituit celor democratice. Am aflat cu toti ca statul paralel a infiltrat nu numai in clasa politica, ci si in media, si in societatea civila, si in mediul de afaceri, in asa fel incat astazi e greu de inteles, cand te uiti la televizor, care dintre vocile care striga in public e adevarata sau falsa", a punctat Dragnea.