"Am avut un moment important, pe care vreau sa-l subliniez: raportului ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care este o lovitura de gratie pentru toti acei procurori care cred ca abuzurile impotriva cetatenilor pot fi tolerate, reprezinta un avertisment serios pentru cei care au incalcat Constitutia, in frunte cu procurorul sef al DNA. Stiu ca multi vor spune ca atata timp cat presedintele va continua sa tina in brate seful DNA si sa-i protejeze pe cei care comit abuzuri nu poate fi vorba de o victorie. Va spun un singur lucru, ca in ziua in care presedintele va iesi in conferinta de presa sa anunte ca nu revoca pe doamna Kovesi isi va semna singur sentinta, nu va mai castiga al doilea mandat", a spus Tariceanu, in discursul sustinut la Congresul extraordinar al PSD, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca in acel moment va fi clar pentru toata lumea ca seful statului "este dispus sa faca orice pentru a salva un singur om de la varful acestei institutii", un om care "ii elimina adversarii politici" pe care el nu este in stare sa ii invinga in lupta dreapta si corecta.

"Probabil ca va face acest gest pentru ca in pofida faptului ca a incalcat Constitutia, in pofida faptul ca a incurajat sau a tolerat abuzurile, chiar cu riscul de a compromite lupta impotriva coruptiei, presedintele vrea sa creada ca in felul acesta isi asigura un al doilea mandat. Eu pot sa va spun ca atunci va arata un singur lucru: ca este presedintele statului paralel si nu presedintele Romaniei", punctat Tariceanu.