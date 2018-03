Ea a declarat ca trebuie evitate certurile in interiorul PSD, subliniind ca "daca vor fi spuse lucruri urate", acestea vor fi decontate nu de o singura persoana, ci de intreaga echipa si "nu se va putea repara un rau deja facut".

"Cu siguranta ca nu cream o impresie buna atunci cand ne certam intre noi. Sunt convinsa ca toti colegii au, de fapt, ganduri bune. Probabil nu de fiecare data maniera de a exprima acele ganduri a fost potrivita. Eu fac un indemn la intelepciune, un indemn la calm si colegialitate si sa nu uitam ca vine si ziua de luni. Daca rupem puntile dintre noi, ce vom mai face de luni inainte?", a afirmat Firea.

Primarul Bucurestiului a subliniat ca "fiecare dintre presedintii de organizatii poarta in servieta sa bastonul de presedinte al partidului", insa le-a cerut acestora sa nu strice "ordinea" din PSD.

"Trebuie sa fim buni colegi. Trebuie sa respectam statutul si, de asemenea, alegerile care au fost democratice si sa nu ne imaginam, fiecare in parte, ca putem sa stricam aceasta ordine in favoarea noastra si in defavoarea echipei politice, pentru ca romanii asteapta de la noi in primul rand sa fim harnici si competenti la locul de munca. Mai putin apreciaza tensiunile politice", a adaugat Firea.