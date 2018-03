"Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea daca proiectele Capitalei sunt sau nu importante pentru Executiv si inca nu a trecut acea perioada. Nu a expirat. (Liviu Dragnea - n.r.) a promis ca se va implica, asa cum a facut-o si pana acum, dar se pare ca, din nefericire, unii oameni din guvernele trecute nu au inteles ca suntem cu totii responsabili pentru proiectele romanilor si au avut o alta agenda. Acum, daca mai sunt astfel de personaje, cred ca e cazul sa plece", a sustinul edilul Capitalei.

"Sunt in continuare (...) suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau si eu sa vad ce se intampla dupa Congres. Acum, sa spunem, ca a fost o perioada mai ocupata din punct de vedere politic", a adaugat ea, citata de hotnews.ro.

Gabriela Firea a sustinut luni ca isi va da demisia din toate functiile politice in cazul in care nu vor fi respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti.

"Daca voi avea sustinerea colegilor de la Bucuresti si din Organizatia de femei pentru un post de vicepresedinte national voi candida, dar asta nu ma impiedica ca, in momentul in care voi constata ca in continuare proiectele Capitalei sunt blocate, intr-un timp rezonabil pe care doamna prim-ministru il stie, pentru ca am dialogat pe acest subiect, daca aceste termene sunt depasite, nu mai astept asa cum am facut pana acum - imi dau demisia", a declarat Firea