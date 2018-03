Chestionat daca in cadrul CExN s-a discutat despre acuzele aduse de Ecaterina Andonescu, potrivit carora, in timp ce el era la "chermezele SRI", unii membri PSD dadeau cu subsemnatul la DNA, raspunsul social-democratului a fost: "Minciuna asta de pe ce site ati luat-o? Eu am vorbit in CExN despre mai multe lucruri. Intamplator, cand se faceau chermezele alea, eu eram condamnat. Cu totul intamplator".

"O sa discutam atat de mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament, incat o sa aveti stiri foarte mult timp", a completat el.

De asemenea, a fost adus in discutie si respingerea audierii sale in comisia SRI, Dragnea tinand sa mentioneze: "Daca o sa voteze in continuare, o sa ma duc in fata comisiei si o sa vorbesc de acolo".



USR a cerut marti, ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe data de 20 martie, insa cererea a fost respinsa, reprezentantii PSD-ALDE votand impotriva, noteaza digi24.ro.