"Avem si in scris de la Comisia Europeana: Romania merge prost!

Loviturile aduse luptei anti-coruptie si masurile care afecteaza independenta justitiei dau Romania puternic inapoi, afectand inclusiv credibilitatea pentru mediul de afaceri. In plus, desi avem o crestere economica bazata pe consum, Comisia trage un serios semnal de alarma privitor la o prabusire economica in perioada urmatoare.

Nu avem reforme structurale, nu avem consolidare fiscala, deficitul bugetar este la un nivel ingrijorator, iar investitiile raman la un nivel ridicol de mic. Si nu pot sa nu remarc faptul ca inca nu se vad cu adevarat efectele dezastruoase ale „revolutiei fiscale” care paraziteaza Romania la inceputul acestui an.

In egala masura, recomandarile specifice de tara, emise la inceputul anului trecut, reprezinta in mod cert mai degraba impedimente pentru guvernarea PSD-ALDE, intrucat se adreseaza unor sectoare care privesc reforme de profunzime si nu propriilor obiective legate de agenda personala a domnilor Dragnea, Tariceanu si grupul dumnealor de acoliti.

Concluziile Comisiei Europene in acest sens sunt simple:

Romania a adresat foarte putin sau chiar deloc recomandarile sesizate de institutiile europene si ramane in continuare deficitara in puncte cheie precum reforma din sistemul de sanatate, reforma din administratia publica sau accesul la educatie inclusiva si de calitate.

Deloc de neglijat este si situatia in care ne aflam in ce priveste implementarea pilonului european al drepturilor sociale, in ciuda faptului ca cel mai mare partid de guvernamant se declara de orientare social-democrata. Suntem intr-o situatie critica in chestiuni precum rata ridicata a abandonului scolar, sistemul de protectie si incluziune sociala sau decalajul in ocuparea fortei de munca intre femei si barbati.

PSD si ALDE au o multime de exercitii de imagine pe astfel de subiecte, insa „zero” rezultate si masuri efective. Pe ai nostri ii preocupa, in schimb, regia alegerilor lui Liviu Dragnea la un nou congres ce aminteste dureros de mult perioada de dinainte de 1989", a scris Dan Barna pe Facebook.