ntrebat de jurnalisti in ce stadiu se afla procedura de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia, Iohannis a precizat ca nu are foarte multe informatii in acest sens si ”nu este treaba presedintilor sa se ocupe de cei care fug de justitia romaneasca”.

”Ma asteptam sa ma intrebati despre aceasta chestiune si l-am intrebat. Nu stie, dar cu siguranta se va da un verdict in aceasta chestiune, nu a stiut sa imi spuna mai mult, nici eu nu stiu. Nu este treaba presedintilor sa se ocupe de cei care fug de justitia romaneasca”, a subliniat Klaus Iohannis.

De cealalta parte, Aleksandar Vučić a transmis ca nici domnia sa nu stie foarte multe lucruri despre acest aspect, dar a transmis mai departe informatia, catre Ministerul Justitiei din Serbia.