"Daca mi-aduc aminte, tot dumnealor sustineau si sustin in continuare ideea de democratie interna. Unul dintre principiile fundamentale este votul. In Comitetul Executiv s-a aprobat printr-un vot covarsitor aceasta decizie. Eu le spun foarte simplu, nestiind ce au depus, daca au depus si pentru ce au depus, ce functii, ca in Comitetul Executiv de maine se aproba orice dosar de candidatura sau se respinge, pentru ca asta este procedura utilizata de acest partid.

Nu stiu cat de bine le face lor acest scandal exagerat, dar cred ca ar fi bine sa se gandeasca si la partidul de care zic ca sunt foarte preocupati", a declarat Liviu Dragnea, citat de stiri.tvr.ro.

