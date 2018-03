Intrebat daca a venit la partid pentru a depune contestatia fata de hotararea CExN al PSD, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de catre doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati, el a raspuns: "Am depus contestatia acum cateva zile, astazi am primit raspunsul la contestatie. Mi-am depus candidatura, sigur, fara sustinerea organizatiei. (...) Nu ma interesa aceasta candidatura. Am facut-o mai mult ca un mod al meu de a reactiona la felul in care colegii mei au inteles sa lase libere candidaturile oricarei persoane din partid. Nu cred ca acesta e un mod democratic. Un partid social-democrat modern nu trebuie sa arate in felul acesta. V-am spus cum se vor face alegerile. Se vor inscrie pe fiecare regiune un barbat si o femeie. Veti avea surpriza, de exemplu, ca la multe dintre regiuni nu vor fi decat un barbat si o femeie candidati din sase judete".

Deputatul a aratat ca in raspunsul la contestatia sa se precizeaza ca vineri, in cadrul CExN al PSD, se vor discuta toate candidaturile si "se va face o lista pe care vor fi pusi toti care candideaza".

"Sigur, nu ni s-au spus si ca vor fi respinse candidaturile care nu au sustinerea organizatiei, dar o stiu eu, nu trebuie sa-mi spuna nimeni asta", a completat Radulescu.

El a spus, in context, ca a vazut in spatiul mediatic "o multime de minciuni".

"Le-as cere colegilor din Oltenia sa se abtina de la a face referiri fata de alti colegi, ma refer la Manda si la Iordache. Iordache sa-si vada de treaba lui cu comisia pe care o are si sa nu mai faca pe desteptul in fata altor membri de partid, deocamdata nu e cazul sa ne dea noua exemple de cat de bun specialist e domnul jurist. (...) Eu cred ca nu am denigrat pe nimeni, am spus intotdeauna ca l-am sustinut si-l sustin pe presedintele partidului, dar nu este subiectul discutiilor si nu a fost in aceste zile. Eu am facut un singur lucru: am contestat modul de alegere in congres. Daca acesti doi domni destepti - cum se cred dansii si care nu au dovedit pana acum ca si-au facut treaba in comisiile pe care le conduc niciunul dintre ei - fac referire si stiu ei mai bine ca noi nu am avut sustinere, noi nu aveam cum sa avem sustinere (...) pentru ca cerinta a fost ca se da sustinere pentru o singura persoana. Deci, noi nici nu am intrat in votul organizatiei, domnii astia care sunt habarnisti ar trebui sa stie, sa nu minta in fata televiziunilor", a spus Radulescu.

In opinia acestuia, Congresul PSD din 10 martie "nu-si avea rostul"

Banicioiu: Sunt aspecte ce ma nemultumesc

"Eu nu sunt nici razvratit, nici rasculat, eu sunt membru vechi al PSD, (...) nu am fost la alt partid, nu am venit de la alt partid, nu am alte afinitati. (...) Sunt chestiuni care ma nemultumesc si de aceea candidez, ca sa spun colegilor mei cum cred eu ca ar fi mai bine. Nu vreau acum sa spun public si nu vreau sa spal rufele din partidul nostru in public, dar daca am nemultumiri legate de anumiti colegi din Guvern sau din fostele Guverne PSD le-am spus in partid", a precizat Banicioiu, la DC News.

"O sa candidez la functia de presedinte executiv al PSD si lucrul acesta nu cred ca trebuie nici sa sperie pe cineva, nici sa creada cineva ca am ceva impotriva unui alt coleg, este o dezbatere de idei si eu vin in congres cu un proiect. (...) Cred ca trebuie sa existe o concurenta intre noi, colegii de partid, cum a fost in foarte multe congrese ale PSD-ului, nu e prima oara cand la PSD e concurenta, de asta partidul asta e atat de mare si lumea are incredere in noi, pentru ca noi am tratat lucrurile astea intotdeauna cu seriozitate, deci noi nu am venit acolo sa spunem ala, ala si ala sunt pe functiile astea (...) trebuie sa avem concurenta", a afirmat Banicioiu.

"Trebuia sa ramanem cu functiile care erau pana acum, pana la congresul care era la termen, si trebuia sa organizam un congres pentru absolut toate functiile la termen, adica peste un an si jumatate. Acum, dupa mine, si cred ca toata lumea si-a dat seama, este, de fapt, o certificare, ca sa zicem asa, de catre oamenii care vin la congres a functiilor deja stabilite sau a persoanelor care deja candideaza. Nu o sa aveti mari surprize pentru ca, probabil, va fi omul si locul. Deci, cei care trebuiau sa candideze in plus fata de aceste persoane s-au cam retras marea majoritate, s-au imbolnavit noaptea, au racit a doua zi si nu au mai vrut sa mai candideze, stim cum e procedura, o cunoastem foarte bine. Deci, m-as bucura si ma bucuram sa poata candida Nicu Banicioiu, eu stiu, daca va putea, si Codrin Stefanescu. Imi pare rau ca, repet, nu poate sa fie nici candidat si nici vicepresedinte Eugen Teodorovici, Serban Nicolae, Plesoianu, oameni foarte buni in partid, Rovana Plumb, Cati Andronescu si altii, pentru ca prin acest regulament li s-a luat aceasta posibilitate ca ei sa poata candida, pentru ca nu primesc astfel de sustineri din partea organizatiilor. Neavand aceste sustineri veti vedea ca maine (vineri - n.r.) si eu si altii, bineinteles, care ne-am depus candidaturile vor fi respinse", a mai spus Radulescu, potrivit scrie Agerpres Vicepresedintele PSD Nicolae Banicioiu a declarat, joi, ca sunt aspecte care il nemultumesc in partid si de aceea candideaza la functia de presedinte executiv al formatiunii.El a vorbit de ideea de concurenta in partid.Acesta a spus ca in 2015 a castigat impotriva listei de preferati. "Eu am castigat contra acelei liste de preferati, se zice si nu a fost prima oara cand s-a intamplat lucrul acela in PSD. Cred ca nici acum nu va fi ultima oara cand cineva va candida impotriva vreunor preferinte. Pai tocmai asta e sensul democratiei - de a-ti exprima optiunea in mod neingradit, secret si printr-o procedura transparenta", a aratat Banicioiu.

Totodata, el a mentionat ca nu va parasi PSD.

"Eu sunt vechi PSD-ist, raman PSD-ist si voi fi alaturi de colegii mei, cei care poate ma doresc plecat nu vor avea aceasta satisfactie, pentru ca nu am de ce sa plec si incontinuu lupt aici si nu e o lupta, e o datorie, eu asa o privesc, ca pe o datorie. Nu aleg calea usoara de a pleca in alta parte sau nu asta e ideea. Ideea e ca, daca am o parere, sa-mi conving colegii ca parerea mea e buna sau proiectul meu este bun sau daca nu sunt de acord cu parerile altor colegi sa incerc sa le imbunatatesc punctul de vedere sau sa le schimb punctul de vedere, deci, repet, eu sunt PSD-ist pur sange si nu cred ca poate sa-mi spuna cineva sau sa arunce cineva zvonuri de felul acesta", a adaugat Banicioiu.

Ecaterina Andronescu: In partid trebuie mentinuta competitia

"Am depus-o in ideea nu ca alerg dupa functii, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie mentinuta competitia in partid si reprezentantii PSD la congres decid prin votul lor. (...) Am depus-o, sper ca legal, ca nu am facut niciodata nimic ilegal, am depus un dosar in care am un CV si o cerere si sper sa fie ok", a declarat Ecaterina Andronescu, la sediul PSD.

Senatorul Ecaterina Andronescu, vicepresedinte al social-democratilor, a anuntat joi ca si-a depus candidatura la functia de presedinte executiv al PSD pentru ca in partid trebuie mentinuta competitia.Intrebata daca are sustinerea vreunei organizatii PSD, ea a spus: "Eu sunt de foarte multi ani in partid, de circa 20 - 22 de ani. Ca urmare, daca nu am reusit sa ma cunoasca colegii din partid, inseamna ca e vina mea".

De asemenea, intrebata daca premierul Viorica Dancila poate reprezenta o solutie mai buna pentru functia de presedinte executiv al PSD, Ecaterina Andronescu a afirmat: "Orice om are dreptul sa isi poata depune candidatura, deci nu vad nimic rau in asta".

In opinia Ecaterinei Andronescu, la acest congres al PSD nu trebuiau organizate alegeri, avand in vedere caracterul extraordinar al reuniunii.