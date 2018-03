"Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune. Suntem (...) optimisti in aceasta privinta, fiindca amandoi ne vom implica sa fie mai bune. (...) Am discutat, evident, despre relatia bilaterala, despre ce masuri ar fi necesare pentru a stimula relatia economica intre tarile noastre. Serbia este principalul nostru partener din Balcanii de Vest si este o relatie economica in crestere. (...) Am avut un schimb de 1,3 miliarde de euro, un volum dublu fata de ce am avut acum cinci ani", a declarat Iohannis.

El a precizat ca a discutat cu Vucic despre interconectarile dintre cele doua tari.

"Am discutat despre interconectarile dintre cele doua tari, atat in domeniul energetic, cat si transporturi, legaturi foarte importante si pentru relatiile economice intre tarile noastre, dar si pentru cetatenii care vor sa vada cealalta tara sau sa faca afaceri", a spus Iohannis.

Presedintele a aratat ca a discutat cu omologul sau si despre romanii din Serbia si despre sarbii din Romania.



"Am vorbit, evident, si despre romanii din Serbia si despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritatile noastre, care au un rol foarte important de a intari puntea dintre tarile noastre. Este important de stiut ca s-au facut pasi in aceasta privinta si se vor face si in continuare pasi importanti. Eu am subliniat (...) nevoia unei colaborari mai intense si intre specialisti. (...) Domnul presedinte mi-a comunicat ca a fost stabilita o persoana care reprezinta Serbia in Comisia mixta privind minoritatile nationale", a afirmat Iohannis.

Vucic sustine ca Serbia si Romania sunt legate "de o prietenie traditionala"

"In ceea ce priveste situatia comunitatii romane din Serbia, noi ne vom stradui sa intreprindem lucruri importante. (...) Ne vom ocupa atat de mass-media in limba romana, cat si de scolarizarea copiilor ce provin din randul minoritatii romane. Bineinteles ca nu il vom dezamagi pe domnul presedinte in acest sens", a afirmat Vucic.

La randul sau, Aleksandar Vucic a sustinut ca autoritatile din tara sa se vor stradui sa ajute comunitatea romana din Serbia, scrie Agerpres El a vorbit si despre importanta "imbunatatirii relatiilor economice" dintre cele doua tari.

"Am discutat despre fluviul Dunarea, despre strategia dunareana. (...) Cred ca acest demers, colaborarea pe Dunare, ar fi importanta", a mentionat Vucic.