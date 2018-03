"Actuala putere PSD-ALDE a luat o serie de masuri prin care demonstreaza ca este incapabila sa inteleaga miza sarbatoririi Centenarului si sa aduca un omagiu fauritorilor Marii Uniri.

Guvernul a decis desfiintarea Departamentului Centenar, iar angajatii acestui departament au fost anuntati ca sunt concediati. Cu cateva luni inainte de implinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, pesedistii nu au fost capabili sa organizeze niciun eveniment aniversar si, in loc sa remedieze acest neajuns, se incurca in hartii si cauta vinovati printre functionarii pierduti intre schimbarile frecvente de guverne.

Daca la toate aceste dovezi de incompetenta adaugam si faptul ca, in 2017, Parlamentul a adoptat o lege care ii ia presedintelui dreptul de a oferi distinctii cu prilejul Centenarului, devine evident ca PSD nu are repere de valori care tin de istoria acestei natiunii si ca pentru pesedisti nu conteaza in ce directie merge Romania", a scris Eugen Tomac pe Facebook.