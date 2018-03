Anuntul a fost facut de edil, miercuri, intr-o conferinta de presa.

„Vin astazi in fata dumneavoastra, cu respect pentru cetatenii pe care ii informati, asa cum ar trebui sa faca orice om politic, sa declar ca sunt independent, ca in urma cu ceva vreme, conducerea centrala a PSD a luat decizia, in urma contestatiei facuta de mine, sa fiu exclus. Mai exact, in 22 ianuarie 2018, Comitetul Executiv National al PSD a aprobat excluderea mea si a domnului Ioan Florea, consilier judetean, iata, la mai bine de un an de cand Comitetul Executiv Judetean al PSD, sub conducerea presedintelui interimar, domnul Ioan Dirzu, a decis intr-o seara, tarziu, intr-o sedinta in care nici macar nu am fost invitat, nu mi s-a dat voie sa fiu aparat – stim foarte bine ca si cel mai mare criminal are dreptul la aparare in lumea aceasta – si am fost, practic, exclus din partid ”noaptea, ca hotii”, a spus primarul, intr-o conferinta de presa, precizand ca a fost „sincer deranjat si mahnit de inchizitiile pe banda rulanta”.

Anuntul privind excluderea primarului Gheorghe Damian din PSD a venit in luna ianuarie 2017, insa edilul a contestat decizia. La acel moment, liderul PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, a evitat sa faca publice motivele excluderii, precizand doar ca „sunt probleme interne”, scrie stirileprotv.ro.

Exclus din PSD după 17 ani în care a fost membru al acestui partid, Gheorghe Damian se află la al cincilea mandat consecutiv de primar, fiind reales în 2016 cu 85% din voturi.

Comuna Ciugud, care are aproximativ 3.000 de locuitori, este una dintre cele mai dezvoltate localitati din Romania. Aceasta s-a dezvoltat masiv dupa ce autoritatile locale au facut modernizari cu bani de la Uniunea Europeana, cu o valoare totala de peste 27 de milioane de euro. Toate casele au utilitati, drumurile sunt ingrijite si asfaltate, oamenii au canalizare si chiar si internet wireless.