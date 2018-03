"Vineri a fost o zi nefericita. (...) Nu regret cuvintele, dar vreau sa fac o precizare. Nu le-am adresat tuturor jurnalistilor, nu au fost aprecieri la adresa presei, ba chiar am spus ca aceste cuvinte ii vizeaza pe cei care reprezinta presa nepresa. Exista un anumit numar de jurnalisti pe care vazandu-i cum se comporta si ceea ce fac nu merita titulatura de jurnalist. Lor le-am adresat acele vorbe si imi pare foarte rau daca din exprimarea mea la modul general am lezat absolut fara voie oameni pe care eu chiar ii respect, pe care ii consider jurnalisti adevarati, care muncesc si se straduiesc sa-si faca datoria de a informa cetatenii", a afirmat Nicolae Robu.

Mai multi jurnalisti prezenti marti la conferinta de presa saptamanala sustinuta de primarul Timisoarei au parasit sala unde urma sa inceapa evenimentul in semn de protest fata de "jignirile" pe care edilul le-a adresat in urma cu o saptamana presei locale online.

"Nu mai acceptam limbajul suburban pe care-l foloseste cu presa, acuzele neacoperite de dovezi ca presa ar fi cumparata. Ii solicitam domnului primar sa vina cu dovezi, daca le are, ca vreun ziarist din Timisoara este cumparat de cineva. Vom repeta (gestul, n.r.) pana va intelege si dumnealui ca de presa nu iti bati joc si ca este dreptul nostru de a pune intrebari si de a critica persoanele publice", a spus redactorul-sef al unei publicatii online Bogdan Marta, referitor la gestul sau de a pleca de la conferinta de presa.

Jurnalista Otilia Galescu, de la o alta publicatie online, a adaugat ca parasit sala respectiva din cauza "lipsei de respect de care ziaristii au parte din partea primarului, care dureaza de cativa ani, incepand cu intarzierile, dupa care s-a trecut treptat la jigniri".

Primarul Nicolae Robu si-a tinut conferinta de presa cu circa zece jurnalisti ramasi in sala.