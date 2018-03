"Am considerat intotdeauna ca recuperarea prejudiciului este importanta. Trebuie sa avem in vedere specificul investigatiilor DNA, vorbim de fapte de coruptie la nivel inalt, persoane cu functii importante sau averi impresionante. Si asteptarile noastre sunt mai mari cand vorbim de recuperarea prejudiciului", a declarat Kovesi in cadrul unei conferinte.

Sefa DNA a tinut sa precizeze ca datele statistice arata ca aceasta prioritate a fost indeplinita, cel putin de procurorii DNA.



"Sunt niste cifre relevante. Daca am depasit etapa identificarii bunurilor, am ajuns in etapa confiscarii, dar trebuie sa ne intrebam ce se intampla cu aceste hotarari. Noi, ca procurori, ne-am indeplinit atributiile, mai departe este datoria organismelor financiare", a completat ea, citata de capital.ro.