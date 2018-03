"In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea propunerii legislative pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei in calitate de initiatori", se arata in adresa inaintata si analizata luni in Biroul permanent al Senatului, potrivit Hotnews.

Senatul aprobase procedura de urgenta pentru acest proiect legislativ.

Propunerea legislativa prevedea recunoasterea Casei Regale ca persoana juridica de drept privat si acordarea statutului de utilitate publica. In plus, proiectul de act normativ propunea recunoasterea pozitiei de Sef al Casei Regale a Romaniei, ca pozitie onorifica, asimilata protocolar cu aceea a unui fost sef de stat, si cuprindea o serie de prevederi ar sa asigure desfasurarea optima a activitatilor si functiilor de reprezentare ale acesteia, potrivit Agerpres.