"Nu vedeti ca ne ascundem dupa deget la acest subiect? In afara de cateva voci care spun raspicat ca Tudorel Toader si-a facut datoria de ministru si ca trebuie sustinut in conditiile astea si ca scandalul este urias, aceleasi voci pe care le cunoasteti, restul, pozitia oficiala este ca nu ne implicam sub nicio forma in acest subiect.

Nu mai stiu in ce ar mai trebui sa ne implicam, pentru ca lucrurile sunt cunoscute la nivel national si toata lumea asteapta acum de la Cotroceni o decizie. Eu zic asa: sa fim calmi pe acest subiect pana cand domnul Iohannis trage o concluzie si, dupa aceea, vom avea cu siguranta mai multe comentarii", a declarat Stefanescu, citat de ziaruldeiasi.ro.

Citeste si: Stefanescu, despre Dragnea: E dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI/ Reactia presedintelui PSD