"Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea trebuie sa le spuna in interiorul partidului, pentru noi. Pe urma trebuie sa le spuna, probabil, public. In orice caz, am inteles ca vrea sa vina la Comisia de control SRI, unde are foarte multe lucruri de spus, dupa declaratiile lui Maior.

Intr-adevar, Maior nu a spus spus aproape nimic din ceea ce stie, nu a raspuns foarte corect la doua intrebari esentiale legate de cum s-a dat ordin pentru facerea dosarului lui Klaus Iohannis si pentru a-l scoate din cursa pe Iohannis inainte de a fi candidat. Nu s-a dat explicatie despre cum s-a facut la ordin dosarul lui Eduard Hellvig, pe vremea aceea ministru, secretar general PNL, azi sef al SRI. La fel, nu s-a raspuns la cum s-a dat ordin pentru ca Horia Georgescu, fostul sef al ANI, si echipa sa faca dosare la mii de primari PSD si PNL - pe vremea aceea in USL si la alte sute de oameni din conducerea celor doua partide la nivel central si judetean", a afirmat Stefanescu, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD.

El a sustinut ca nu a avut cunostinta despre intalnirile pe care anumiti membri ai conducerii PSD le aveau cu cei din SRI.



"Am avut un soc prima data, cand a venit dezvaluirea lui Sebastian Ghita despre intalnirile repetate ale lui cu Victor Ponta intr-un astfel de cadru. Nu mi-a venit sa cred ca, pe vremea cand colegii mei erau arestati si luati de pe strada, in momentul in care se faceau mii de dosare politice tuturor conducerilor noastre judetene, presedintele meu de partid, Ponta, era la chermeze si la sprituri in vie si in case de protocol sau in case conspirative. A fost un soc pentru tot partidul. Si partidul are nevoie tot timpul de explicatii atunci cand unul dintre colegii nostri, in functii foarte importante, participa la astfel de intruniri, intr-un moment in care noi spunem raspicat ca ne luptam cu acest sistem mafiot creat de Traian Basescu, care a perpetuat in faradelegi pana in ziua de azi", a sustinut Codrin Stefanescu.

Dragnea: Stefanescu poate sa ceara explicatii de la camaradul lui Gabriel Oprea

"A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior - n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanti. Noi am mai avut in cadrul comisiei astfel de nominalizari: toate unitatile de forta din Romania de la Pachet, Politie, Informatii, de la instante, conducerea din partidele politice, persoane din Guvern, unele dintre ele sunt aparute in spatiul public. Le-a confirmat, spunand ca unele au venit mai des, altele mai rar, dar persoane aparute in spatiul public le-a confirmat, spunand ca nu este nimic rau in acest lucru sa existe si o discutie informala intre oameni care au relatii formale si institutionale", a afirmat Manda.

Dragnea: Nu am fost niciodata la vreo zi onomastica a lui Maior sau Coldea

El a sustinut ca va spune la comisie ceea ce stie, mentionand ca nu doreste "cancan".



"Aveti rabdare, ca o sa aflati de la mine lucruri la care nu v-ati gandit. Dar dupa ce merg acolo (la Comisia SRI -n.r.) pentru ca eu vreau sa fac o chestie institutionala. Nu vreau sa fac cancan. Eu vreau ca dupa ce vorbesc eu si dupa ce sper ca la un moment dat se va termina si activitatea comisie SRI in domeniul asta sa se intample niste lucruri. Nu putem sa stam in continuare doar pe barfe si nimeni sa nu pateasca nimic, nimeni sa nu plateasca, cu asa ceva nu sunt de acord", a adaugat Dragnea.

"Nu am stabilit nimic cu domnul Manda. Eu nu sunt in comisia de control. Care dezvaluiri a facut George Maior? Ca George Maior din ce am auzit (...) a cam zis nu, nu stie, nu a auzit, nu e adevarat. Astea sunt dezvaluiri? Asta sunt minciuni. Nu am fost niciodata la vreo zi onomastica a lui Maior sau Coldea, niciodata. Prea multe vorbe despre securisti. Noi avem Congres", a adaugat Dragnea.

"Nu m-am intalnit. Eu cu Maior cred ca am vorbit ultima data la inceputul anului trecut, cred, cand am fost o intalnire cu diplomatii la un hotel din Bucuresti si am schimbat cateva cuvinte. Nu am avut aceasta onoare sa ma intalnesc cu domnul Maior in acest weekend", a adaugat Dragnea.

El a mai spus ca nu a stabilit nimic cu seful Comisiei parlamentare pentru controlul SRI Claudiu Manda in privinta audierii sale in comisie, subliniind ca, din cate a auzit, George Maior nu a facut dezvaluiri la comisie.El a negat informatiile potrivit carora s-ar fi intalnit in weekend cu George Maior si Vasile Dincu.