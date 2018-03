„Eu am citit ce am spus si am vorbit si cu doamna, mi-a dat cateva mesaje dupa ce a declarat la presa. I s-au pus probabil bete in roate? Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut o discutie cu dumneaei si cu primarii de sectoare, o discutie purtata si cu doamna prim-ministru, am avut si separat discutie cu doamna prim-ministru, s-a facut in sfarsit un plan de colaborare serios intre Guvern si Primaria Capitalei, care va incepe sa se implementeze foarte, foarte curand, pentru ca sunt angajamente pe care ni le-am luat, si eu, si doamna Firea, in campanie”, a declarat Dragnea.

„Bucurestiul este cea mai mare localitate din Romania, unde pana la urma aproape toti romanii vin, trec prin Bucuresti, au nevoie de institutiile din Bucuresti si este important. Dincolo de asta, cea mai mare aglomerare urbana are nevoie de conditii mult mai bune de trai din punct de vedere al administratiei publice”, a mai spus presedintele PSD.