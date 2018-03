"Vreau sa dau o declaratie in sensul celor pe care le-am citit in ultimele zile si anume ca eu as face parte dintr-o tabara care doreste sa destabilizeze partidul si doreste sa-l detroneze de la conducerea PSD pe domnul Dragnea. Dezmint aceste informatii si vreau sa va spun ca am dovedit ca am taria si curajul politic ca atunci cand consider ca lucrurile nu se desfasoara de o maniera corecta sa imi spun punctul de vedere in cadrul Comitetului Executiv sau in cadrul BPN. Nu m-am ascuns niciodata dupa jurnalisti, dupa stiri pe surse si nu am testat apele nici in partid si nici in randul opiniei publice cu astfel de declaratii pe care nu mi le asum in mod public sau le transmit altor colegi sa spuna ce gandesc eu. Nu este adevarat. Consider ca este o sinucidere politica faptul ca in PSD sunt framantari care nu au pana la urma o motivatie foarte clara si foarte exacta", a declarat Gabriela Firea, citata de jurnalul.ro.

Edilul Capitalei a tinut sa isi exprime unele nemultumiri, pe altele le-a pastrat pentru ea.

"Intotdeauna cand am avut nemultumiri si ele au fost intemeiate le-am exprimat si, in general, s-au referit la faptul ca sunt primar al Capitalei de un an si jumatate, in premiera Bucurestiul a fost castigat din punct de vedere politic de sapte primari si, din nefericire, Guvernele care s-au succedat la Palatul Victoria, culmea, Guverne sustinute in Parlament de coalitia PSD-ALDE, nu ne-au sprijinit. Noi nu dorim nimic pentru activitatea noastra personala, noi nu am solicitat avantaje proprii, ci proiecte concrete, de amploare, pentru Capitala Romaniei", a spus Firea.

