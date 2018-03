"Daca voi avea sustinerea colegilor de la Bucuresti si din Organizatia de femei pentru un post de vicepresedinte national voi candida, dar asta nu ma impiedica ca, in momentul in care voi constata ca in continuare proiectele Capitalei sunt blocate, intr-un timp rezonabil pe care doamna prim-ministru il stie, pentru ca am dialogat pe acest subiect, daca aceste termene sunt depasite, nu mai astept asa cum am facut pana acum - imi dau demisia", a declarat Firea, citata de capital.ro.

Comitetului Executiv National al PSD are loc luni la Palatul Parlamentului, liderii social-democrati urmand sa discute despre organizarea congresului extraordinar al PSD, care va avea loc pe 10 martie.