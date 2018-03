"USR si PNL au refuzat sa se alature demersului nostru legitim de a lamuri, intr-o comisie parlamentara de ancheta, increngaturile de interese din Afacerea Gaze romanesti de la Liviu Dragnea pentru Viktor Orban. Ancheta ar fi vizat operatiunile lipsite de transparenta legate de livrarea de catre Romania a unei cantitati de 4 miliarde de metri cubi pe an catre Ungaria din gazele exploatate in Marea Neagra. Am fost foarte surprinsi sa vedem ca USR si PNL fac, pe aceasta tema, un pas lateral", a declarat deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, conform unui comunicat transmis duminica Agerpres.

Potrivit sursei citate, "dupa ultima vizita in Romania a ministrului de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, acesta a anuntat, la unison cu premierul Viktor Orban, ca cele doua tari ar fi convenit ca, 'pana in 2020, Romania sa creeze conditiile tehnice necesare pentru exportul de gaze catre Ungaria, iar din 2022, sa devina posibil transportul catre Ungaria a unei cantitati semnificative de gaze produse in Marea Neagra, dupa ce companiile maghiare vor contracta intreaga capacitate de transport, de 4,4 miliarde de metri cub, a acestui traseu".

Tomac sustine ca exista extrem de multe semne de intrebare cu privire la modul in care Transgaz, companie aflata in proprietatea statului roman, care detine monopol in privinta transportului de gaze in Romania, ar fi organizat o sesiune de rezervare a capacitatii de transport a gazelor pe ruta Romania-Ungaria, prin conducta BRUA, pentru perioada 2022-2037, inainte de inceperea lucrarilor de realizare a interconectorului.

"Din cauza lipsei de transparenta a acestui demers, este simplu sa speculezi ca Liviu Dragnea i-ar fi promis lui Viktor Orban gaze contra sustinerii acordate de UDMR pentru actuala guvernare. Nu stiu de ce USR si PNL nu vor sa lamurim in Parlament cum a fost posibil sa subscriem proiectului care face ca gazele exploatate in Marea Neagra sa nu mai ajunga in Austria, ci sa mearga doar pana in Ungaria. In acelasi timp, cine si cum a decis sa pre-rezervam in secret gazele din Marea Neagra in beneficiul Ungariei?", afirma Eugen Tomac.