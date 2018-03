"Asadar, boicotul nu este o solutie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018, sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Acestia se afla in fata primei lor simulari de examen, iar impactul emotional asupra lor este unul puternic", a precizat MEN pentru Agerpres.

Totodata, ministrul le reaminteste reprezentantilor sindicali ca sunt in plin proces de renegociere a contractului colectiv de munca si, potrivit prevederilor acestuia, sindicatele s-au angajat sa nu declanseze conflicte de munca.

MEN subliniaza ca este in contact permanent cu sindicatele din invatamant.

"Deciziile pe care le luam vin in urma consultarii directe cu liderii federatiilor sindicale. De altfel, si Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata cu o larga consultare a sindicatelor. In ceea ce priveste varsta de pensionare, la nivelul Uniunii Europene se doreste cresterea varstei de pensionare, si nu scaderea ei. Tendinta este confirmata chiar de profesorii care fac solicitari sa fie mentinuti in activitate peste varsta de pensionare", arata MEN.

Duminica, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii unor proteste, iar cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in perioada 5-7 martie.

Conform unui comunicat de presa al FSLI, angajatii din educatie au recurs la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor majore si a lipsei de raspuns din partea Guvernului, dar si a liderilor celor doua Camere din Parlament la solicitarile federatiei.

"Membrii de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, din 28 de judete si din Municipiul Bucuresti, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala care se desfasoara in perioada 5-7 martie 2018. Conducerea executiva a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, membrii Biroului Operativ, precum si cei ai Colegiului National al Liderilor sustin demersul colegilor nostri si ii asiguram de tot sprijinul pentru perioada urmatoare. De asemenea, precizam faptul ca Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti este alaturi de FSLI in acest demers. Nu in ultimul rand trebuie spus ca protestul nostru nu isi propune sa atinga interesele elevilor", se precizeaza in comunicat.