"Timisoara are primar un circar. Acest personaj cu comportament de tata isterica nu are nimic in comun cu spiritul acestui minunat oras. Din pacate, pe fondul unor greseli in lant facute de liderii politici locali, Robu a ajuns primar. Ce e de facut acum?

De schimbat, e greu, legea face aproape imposibila demiterea unui primar. Mi-a trecut prin minte ideea ca cei de la PNL ar putea identifica solutii pentru a-l opri, dar mi-a trecut repede; nu gasesc pe nimeni capabil sa faca asta. Au alte probleme interne, mai ales in Timis. Totusi, acest om, in comportamentul lui nebunesc, se indeparteaza zilnic de realitate.

A fost sau este in conflict cu toata lumea, cu primarii PNL – conflictul e public -, fostul primar Ciuhandu, fostul premier Grindeanu, presedintele CJT Dobra, consilierii locali, cei de la Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana, directorul RATT, sefii Politiei, cei de la Directia de Culte, cei de la Directia de Mediu, PRESA!!!

Toata presa. Si exemplele pot continua. In afara de cativa “prieteni” cu bani este in conflict cu toata lumea… Oare toata comunitatea e razna, iar el e singurul sanatos? Raspunsul e clar! Si totusi ce facem? Il lasam sa dea foc cetatii? Probabil ca daca ar avea parghiile necesare ar comanda incendierea unor redactii, la cum se comporta. Din fericire traim intr-un stat democratic, european, iar apucaturile naziste pot fi stopate de la punerea in practica. Il lasam, insa, sa indatoreze Timisoara pe urmatorii 30 de ani? Eu nu vreau asta; prin urmare imi propun sa initiez o serie modificari legislative prin care sa se poata revoca din functie, indiferent de aceasta, un om care in urma unei evaluari psihiatrice de specialitate se dovedeste ca nu mai are discernamant pentru a ocupa respectiva functie! Altfel, cine stie unde ajungem…”, a notat parlamentarul PSD de Timis Alfred Simonis pe pagina sa de Facebook.