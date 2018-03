Totodata, el a precizat ca a urmarit reactiile care au urmat vizitei in Romania a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.

"Primul tip de reactie - pe care am vazut-o la politicienii romani care si-au facut un obicei in a-si critica propria tara - mi-a amintit de comunism si de vizitele secretarului de partid. Cu manie proletara au infierat Romania, au vorbit despre activarea articolului 7 pentru nerespectarea statului de drept, desi chiar Frans Timmermans a precizat clar ca nu se are in vedere un asemenea pas (...) Am vazut insa si un alt tip de reactie, pe care as numi-o de verticalitate si in conformitate cu principiile europene. Este o reactie a celor care vad relatia cu oficialii europeni ca fiind una de parteneriat, nu de subordonare", a scris Tariceanu, pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a subliniat ca a avut "un dialog consistent si pozitiv" cu Timmermans si a apreciat "atitudinea constructiva si determinarea exprimata pentru a acompania Romania pentru ridicarea MCV".

Presedintele Senatului a afirmat ca nu exista considerente politice care sa justifice inchiderea ochilor la abuzuri sau la incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

"Este suficient ca un singur cetatean roman sa fie victima unor abuzuri, sa fie arestat pe baza unor dovezi fabricate, sa faca inchisoare nevinovat, pentru a trage semnale de alarma in societate si a lua atitudine astfel incat aceste abuzuri sa nu se repete", a spus Tariceanu.

In opinia sa, unii oameni politici, in frunte cu seful statului, "recita statistici".

"Tot vad oameni politici, in frunte cu presedintele Klaus Iohannis, cum recita statistici: numarul de anchete a crescut, procurorii au X% rata de condamnari; exact ca un politruc din vremea comunista, care vorbea despre productia la hectar. Incalcarile Constitutiei de catre procurorul-sef al DNA, abuzurile si dovezile fabricate, oamenii nevinovati care au fost arestati abuziv, toate par amanunte care nu au suficienta greutate in fata acestor statistici. De ce? Pentru ca, pentru domnul Iohannis, acesti romani sunt doar statistici, procente mai scazute decat procentul condamnarilor. Pentru domnul Iohannis, atat timp cat procentul condamnarilor este mai ridicat decat cel al abuzurilor, DNA este pe plus", a afirmat Tariceanu.

De asemenea, el a mai spus ca Romania trebuie "sa isi faca curatenie in propria casa".

"Este o iluzie ca politicienii europeni vor lupta ei impotriva abuzurilor din Romania. Institutiile europene cu atributii pentru protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor - ma refer la CEDO - au avertizat Romania in repetate randuri; dar este rolul oamenilor politici, alesi democratic de romani, sa ia masuri. Acest lucru este facut in aceste luni de Parlament, aspect pe care l-am subliniat in dialogul cu Frans Timmermans", a opinat Tariceanu.

El a salutat "curajul de care a dat dovada" ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

"Pentru prima oara dupa 10 ani, un specialist care stie sistemul juridic din interior (...) a realizat o analiza ampla, cu argumente juridice precise, o analiza pe care nimeni nu a demontat-o pana acum. Am vazut multe atacuri la persoana impotriva ministrului Justitiei, dar nici un argument care sa arate ca dna Kovesi nu a incalcat Constitutia in repetate randuri, pentru a face referire doar la unul din principalele argumente aduse de ministrul Justitiei", a spus Tariceanu.

In opinia sa, acest raport "a deschis definitiv cutia Pandorei si a expus abuzurile sistemului".