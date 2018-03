UPDATE 15:58 - Femeia surprinsa de avalansa a fost gasita moarta, potrivit directorului Salvamont Vrancea, Laurentiu Mocanu. Ea a fost gasita in albia raului, potrivit Stirileprotv.

UPDATE 14:35 - Femeia surprinsa de avalansa in Cheile Tisitei a fost gasita si, in prezent, se fac manevre de resuscitare.

"In acest moment, persoana disparuta a fost identificata. Avalansa provenita de pe versanti a impins aceasta persoana in albia raului Tisita din respectiva zona. In prezent, colegii de la ISU desfasoara activitati de resuscitare a acestei persoane", a spus Petrea George.

"Astazi in jurul orei 11,40 s-a primit un apel la serviciul 112 privind faptul ca in zona Cheile Tisitei a avut loc o avalansa. In urma producerii avalansei, o persoana a fost surprinsa. In momentul de fata, se efectueaza cautari de catre jandarmi, cadre ISU, politisti, salvamontisti, precum si voluntari, pentru identificarea acestei persoane surprinse de avalansa. Nu cunoastem pana in acest moment date in legatura cu starea de sanatate sau daca persoana respectiva a suferit anumite vatamari", a spus Petrea George, potrivit Agerpres.

El a mentionat ca un grup de 30 de persoane se afla in drumetie in zona Cheile Tisitei cand s-a produs avalansa care a surprins femeia. Potrivit acestuia, un membru al grupului a sunat la 112 pentru a anunta incidentul