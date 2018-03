"Am spus ca in Parlament exista o colaborare cu PSD-ALDE fiindca ei au fost dispusi si sunt dispusi la o colaborare si la dialog. Nu ne intelegem in toate proiectele, nici noi nu sustinem toate proiectele lor, nici ei nu sustin toate proiectele noastre, dar exista un dialog si sunt dispusi la a cauta solutii impreuna. Eu as fi vrut sa avem un dialog si cu opozitia, dar in afara de USR, cu care in anumite chestiuni am reusit sa dialogam si vad o deschidere, cu celelalte partide din opozitie nu exista aceasta posibilitate. PNL a devenit un partid ultranationalist, antimaghiar, parca altceva nici nu ii intereseaza, ataca la CCR infiintarea unei scoli, nu este impotriva UDMR, este impotriva comunitatii maghiare, scoala nu este a UDMR. Dar, din acest punct de vedere, este decizia lor. Oricum, abordarile de genul 'lasa ca trece supararea UDMR' cred ca fac o greseala si mai mare. PMP - despre Basescu eu nu mai pot sa mai supun nimic", a afirmat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

El a sustinut ca, daca se doreste ca UDMR sa nu se izoleze in Parlament, trebuie sa colaboreze, fiindca are doar 7% si are nevoie de inca 43% din voturi si pentru proiectele cele mai mici.

"Acestea sunt optiunile, ori cu PSD-ALDE, ori cu nimeni, pentru ca pe cealalta parte nu ai cu cine", a incheiat Kelemen Hunor.

Nu este prima data cand Kelemen Hunor sustine ca nu exista dialog intre partidele din Opozitie.