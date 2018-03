Lazar a fost intrebat in cadrul interviului care este portretul robot al functionarului care face abuz in serviciu si cat de sofisticate au ajuns metodele folosite de infractori in fraudele cu fonduri publice.

"Mai mult de jumatate din dosarele aflate pe rolul DNA se refera la abuz in serviciu in legatura cu aceste fraude. (...) In rapoartele MCV s-a observat deja ca faptele de coruptie legate de asemenea fraude - fiindca niciodata nu se comit abuzuri, asa de arta pentru arta sa faca si cineva un abuz, toate sunt legate unele de altele si se comite un cocktail de fapte pe care cineva trebuie sa le cerceteze - in rapoartele MCV s-a remarcat foarte bine ca, din pacate, se continua savarsirea de infractiuni de coruptie si infractiuni in legatura cu faptele de coruptie. De ce se continua? Pentru ca exista bani publici si bani europeni, si astia sunt foarte atractivi, iar modul de operare sofisticat, mai nou este ca poti folosi pe cineva - de fapt nu este nou, pentru ca l-au folosit italienii si altii inainte - in gruparile infractionale poti folosi pe cineva pe post de paravan, de cap de lemn, 'testa di legno' cum ii zic italienii, pe post de om de paie, cum i se mai spune in jurisprudente din Uniunea Europeana sau alte asemenea. Adica iei un om cu o cultura modesta, ii promiti ca il faci om de afaceri, il pui administrator la o societate pe care tu o butonezi din spate, prin acea societate faci o multime de fraude, iar cand e sa fie, omul acela este cel care este demonstrat ca fiind administrator, el trebuie sa raspunda pentru o multime de lucruri", a spus procurorul general, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Augustin Lazar, raportul MCV retine ca in acest domeniu nu s-a invatat din experienta si ca trebuie sa creasca capacitatea de invatare din experienta anterioara.

"Ba da! Eu zic ca au invatat cei care s-au expus si pentru acest motiv ii expun pe altii. Este o maniera cinica de a comite infractiuni folosind alti oameni care sa fie sacrificati atunci cand legea penala se pune in aplicare", a precizat Lazar.

Procurorul general sustine ca infractiunea de abuz in serviciu trebuie mentinuta, pentru a proteja banul public - o "miere la care trag foarte multi".

"Este evident ca infractiunea de abuz in serviciu este un instrument juridic care a fost bine introdus in legislatie, asa cum a functionat decenii pana acum. Ea (infractiunea - n.r.) este cunoscuta si in alte state ale UE sau, daca nu e formulata asa, e formulata intr-un fel oarecum asemanator, dar nu ne putem lipsi de asemenea instrumente juridice care sa protejeze banul public, pentru ca banul public este o miere la care trag foarte, foarte multi", a explicat Lazar.

El sustine ca nu se investeste in formarea functionarilor publici si de aceea se comit in continuare astfel de fapte.

"Legea penala este un instrument care ar trebui aplicat ca ultima ratiune, atunci cand nu functioneaza alte instrumente. Dar ce impiedica Executivul sa faca propuneri de lege pentru a face acte normative preventive? Cum este sistemul PREVENT, utilizat pentru prevenirea conflictelor de interese. Ce ne impiedica sa facem o educatie functionarilor publici? Care trebuie sa aiba un nivel de pregatire profesionala foarte inalt si, evident, trebuie sa aiba coduri deontologice la un nivel adecvat si chiar sa le aplice in practica. Ce ne impiedica sa facem asta? Din pacate, cultura functionarilor publici permite comiterea in continuare a unor asemenea fapte. Noi nu putem trage decat concluzia ca nu se investeste in formarea functionarilor publici, care sa fie ca o a doua magistratura a tarii, si daca am avea functionari publici de acest gen nu ne-am mai intalni nici la aplicarea legii penale cu asemenea oameni. Sau ne-am intalni foarte rar. Masurile preventive sunt optime. O spuneau inca de mult cei care se ocupau de filosofia dreptului, ca este de preferat sa previi decat sa sanctionezi, de prin secolul al XVIII-lea", a afirmat Lazar.