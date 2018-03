"Ce va pot spune acum cu certitudine este faptul ca nu voi candida la europarlamentare. Consider ca nu ar fi nici moral, nici corect, sa candidez la europarlamentare, in situatia in care membrii USR din Romania mi-au acordat votul de incredere pentru a fi presedintele partidului si a trage alaturi de ei in directia in care USR vede o Romanie, moderna, pro-europeana, in care sa fie sustinute initiativa privata si un stat de drept functional.

In momentul de fata, pentru mine este exclusa candidatura la europarlamentare. (...) Cu siguranta nu candidez la europarlamentare", a declarat Barna, citat de dcnews.ro.