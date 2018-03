"Situatia de la DNA se va rezolva in mod natural. Am mare incredere ca presedintele Iohannis va respinge solicitarea de revocare a doamnei Kovesi pronuntata de ministrul Justitiei. Un ministru al Justitiei, care desi a incercat sa para un tehnocrat, un profesionist, in ultima saptamana, a aratat ca s-a mutat cu arme si bagaje in curtea lui Liviu Dragnea, aruncand la gunoi toata cariera profesionala pe care a avut-o", a sustinut Dan Barna, citat de dcnews.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca asteapta o serie de documente pentru o decizie in cazul procurorului-sef al DNA, subliniind ca "suntem tot mai departe de revocare".

Presedintele a felicitat DNA pentru activitatea sa, aratand ca aceasta institutie functioneaza eficient si este in prima linie a luptei anticoruptie, contrar unei "evaluari tendentioase" prezentate opiniei publice "de cineva".

"DNA este o institutie care functioneaza eficient si care se afla deja de ani buni in prima linie a luptei anticoruptie. Contrar unei evaluari subiective, tendentioase si partizane, prezentata opiniei publice de cineva saptamana trecuta, eficienta DNA este departe de a putea fi contestata: cu 107 procurori s-au solutionat peste 11.000 de cauze, adica, in medie, 100 si ceva de dosare de fiecare procuror", a spus Iohannis.

El a subliniat ca Romania are nevoie de dezvoltarea unor politici publice si a unei legislatii care sa puna mai mult accent pe masurile de prevenire a faptelor de coruptie si pe educarea cetatenilor, in special a tinerilor, cu privire la efectele nocive ale coruptiei de orice fel.