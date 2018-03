"De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii fie frica ca isi pierde sprijinul", a sustinut Mihai Chirica, dupa ce a participat, la Guvern, la o intalnire de lucru, alaturi de alti primari, cu premierul Viorica Dancila.

Intrebat daca, in opinia sa, Dragnea va avea probleme cu reconfirmarea in functia de presedinte al PSD la congres, Chirica a raspuns: "Cei care se duc acolo se duc sa voteze dinainte fiind stiut rezultatul. Deci nu cred ca va avea probleme, dar (...) n-a disparut problema. Deci problema deprecierii credibilitatii domniei sale in partid va continua sa fie principala lui problema".

El a aratat ca trebuie facute schimbari in conducerea partidului.

"Va trebui sa se plece de sus in jos, astfel incat lucrurile sa poata intra pe un fagas cat se poate de normal. Eu nu am auzit niciodata de asemenea atitudini in Partidul Social Democrat. (...) Am stat la aceeasi masa si cu domnul Ponta si cu domnul Geoana. (...) A trecut partidul printr-o situatie extrema din punct de vedere al credibilitatii si al modalitatii in care este condus si asta se va vedea la viitoarele alegeri", a declarat Chirica.

Totodata, Chirica a precizat ca nu i-a fost comunicata oficial decizia privind excluderea sa din PSD.

"Astept sa mi se comunice, probabil ca se va intampla zilele astea. (...) Nu este o masura democratica a Partidului Social Democrat. (...) Vizeaza, de fapt, (...) o slabire clara a democratiei in interiorul partidului", a spus Chirica.

Primarul municipiului Iasi a mentionat ca intentioneaza sa conteste aceasta decizie "in instanta si in procedurile partidului". "Vreau sa creez o bresa in ceea ce priveste continuarea acestor acte abuzive, in sensul ca vreau sa demonstrez in instanta ca se poate elimina un membru de partid, (...) dar urmarind o procedura pe care tot tu ai aprobat-o prin statutul partidului", a spus Chirica.

Potrivit acestuia, schimbarile de guvern din ultimul an au fost negative pentru tara. "Cele doua schimbari au fost foarte negative, dar nu pentru partid, (...) ci pentru tara. Ele nu au venit decat sa intareasca (...) modalitatea de conducere a presedintelui Dragnea", a sustinut Chirica.