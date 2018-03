"Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o bucata de vreme ceea ce se intampla in Romania a facut ca Europa sa fie extrem de interesata. Daca nu inteleg colegii nostri sau daca se fac ca nu inteleg, inseamna ca urmaresc in mod deliberat raul Romaniei. (...) Daca ei vor continua pe acest drum, vom fi tratati in continuare ca un caz special, vom fi tinuti undeva intr-un colt, pusi pe coji de nuca", a spus Orban, la Realitatea Tv.

El a sustinut ca Romania s-a "indepartat" de indeplinirea conditiilor pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV).

"Acest lucru este transmis foarte plastic prin mesajul prim-vicepresedintelui CE, care a spus 'alergati, alergati, dar aveti grija sa alergati spre finish' si mai ales a spus e ca un maraton si acum, cand va apropiati de finish, alergati in directia gresita. Acest lucru exprima clar perceptia evidenta a CE despre faptul ca noi inregistram involutii in ceea ce priveste justitia, independenta justitiei, domnia legii in Romania", a afirmat Orban.

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani s-au realizat foarte multe in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie din Romania.

"S-au realizat foarte multe in 20 ani in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie, crearea unui sistem de justitie cu adevarat independent in Romania. S-au realizat foarte multe in ultimii 11 ani de cand Romania s-a alaturat Uniunii Europene, cu MCV in vigoare. E ca si cum alergam un maraton si acum suntem pe ultima suta de metri a acelui maraton. Mesajul meu pentru astazi este: continuati sa alergati, dar nu in directia gresita! Alergati in continuare catre finish-ul maratonului, pentru ca aproape am ajuns acolo. Mai sunt doar cateva recomandari ale Comisiei care inca trebuie indeplinite, insa nu va opriti, nu stati locului, pentru numele lui Dumnezeu, nu incepeti sa alergati in directia opusa!", a spus Timmermans, intr-o conferinta de presa.