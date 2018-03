"Mi-a zis si mie despre aceasta senzatie si i-am spus ca daca dumnealui sau doamna Cristea, care era prezenta la masa, poate spune despre vreo actiune a mea, despre vreo actiune a Guvernului, indreptata impotriva sistemului judiciar sau impotriva unei institutii din sistemul judiciar, daca vreo institutie din sistemul judiciar se poate plange ca nu a avut suficiente fonduri, resurse, sau alte acte normative care sa ajute in desfasurarea activitatii, astept cu mare drag sa o spuna. Din partea noastra, din partea mea personal nu a existat in ultimii ani niciun fel de actiune impotriva sistemului judiciar. Daca vom discuta in continuare pe senzatii si pe perceptii atunci nu o sa fie bine si nu o sa putem sa mergem mai departe in ritmul si in atingerea obiectivelor pe care le dorim cu totii. Din partea mea si din partea noastra nu exista niciun fel de raca sau scandal cu sistemul judiciar", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans i-a vorbit despre faptul ca exista o senzatie de confruntare intre Parlament si actorii din sistemul de Justitie.

Dragnea a adaugat ca i-a cerut oficialului european ca pe viitor orice perceptie de genul acesta sa fie discutata punctual, aplicat si riguros.

"Altfel nu putem iesi din asta si daca vor aparea situatii de genul acesta trebuie sa fie o chestiune concreta. In schimb, nici eu, nici Guvernul nu putem opri critici care pot veni din alte parti, nu putem ajunge in situatia in care sa se ia dreptul la opinie jurnalistilor, oamenilor care vorbesc, cetatenilor, moderatorilor, chiar si unor oameni care au anumite functii, dar din partea mea, a Guvernului sau a partidului nu exista in mod structural, institutional o asemenea atitudine", a mentionat Liviu Dragnea.

Dragnea, despre intalnirea cu Timmermans

Liviu Dragnea, a declarat joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie "lasat in alta parte", scrie Agerpres

El a precizat ca nu a discutat cu oficialul european despre DNA, dar cei doi au vorbit despre ministrul Justitiei.



"Nu am discutat despre DNA, am inteles ca a discutat cu domnul Tariceanu, cu mine n-a deschis subiectul, nici eu nu l-am deschis, deci nu s-a abordat asta. Am vorbit despre ministrul Justitiei - am spus ca e un om pe care il apreciez foarte mult, un om cu o bogata expertiza si cu o experienta si un om recunoscut, membru in Comisia de la Venetia", a adaugat Dragnea.

Presedintele PSD a calificat intrevederea avuta joi cu oficialul Comisiei Europene ca fiind benefica si constructiva.



"Am discutat despre legile Justitiei - i-am explicat care au fost ratiunile pentru care, pana la urma, aceste legi au ajuns in Parlament, este un proces legislativ inceput din 2014 - 2015. Diversele guverne le-au stopat sau le-au impins mai departe si diverse conjuncturi politice. I-am explicat ca au fost patru luni de dezbateri deschise si transmise live in Parlamentul Romaniei, despre amendamentele aduse la aceste legi care au fost facute de catre CSM si asociatiile de magistrati in cea mai mare parte; de asemenea, ca ele au fost verificate cu privire la constitutionalitate de catre CCR, care in analiza pe care o face la orice lege tine cont in primul rand si de recomandarile si principiile Comisiei de la Venetia. I-am spus ca am abordat acest subiect, pentru ca s-a tot discutat si in PE si in tot felul de luari de pozitie ale unor cetateni romani care merg pe acolo ca aceste legi ar fi facute pentru anumiti lideri politici, pentru mine sau pentru domnul Tariceanu, si eu sunt sigur ca a inteles ca aici vorbim de legi care reglementeaza organizarea judiciara", a detaliat Liviu Dragnea intr-o declaratie de presa sustinuta la Parlament.

Alte teme abordate cu Timmermans s-au referit la Codurile penale si la MCV

"I-am spus ca sunt trei motive principale pentru care au inceput si vor continua dezbaterile pe Codurile penale, si anume cele doua directive europene - 42 pe 2014 si 343 pe 2016, deciziile CCR si deciziile CEDO. Am discutat despre MCV, si anume faptul ca din partea noastra, a coalitiei majoritare - si sunt sigur ca si din partea Guvernului si din partea noastra ca si partide luate separat - este o determinare foarte mare ca sa se incheie acest MCV, dar l-am rugat sa indeplinim totusi doua conditii - ca obiectivele din MCV sa nu mai fie in permanenta miscare si modificare si a doua solicitare: sa nu uitam ca MCV inseamna si verificare, dar si cooperare si sa punem accent mai mult pe notiunea de cooperare, pentru ca ne poate ajuta si pe unii, si pe altii, plecam de la ideea ca si noi, si CE suntem de buna credinta", a aratat liderul PSD.

Dragnea a sustinut ca a adus in discutie unele recomandari din MCV si din raportul GRECO, un exemplu fiind numirile procurorilor de rang inalt.



"Acolo se vorbeste despre cresterea rolului CSM si de realizarea unei proceduri de selectie transparente si in prima forma asta facuse ministrul Justitiei - si anume CSM-ul sa numeasca, deci crescuse rolul CSM-ului si extinsese procedura de selectie intr-un mod transparent si profesional, dar i-am explicat ca a fost reactie virulenta de la presedinte impotriva schimbarii procedurii actuale, de la o serie de ambasade din UE, de la ambasada SUA si, in final, chiar de la CSM, care n-a dorit sa-si asume acest rol de a numi efectiv procurorii de rang inalt, ceea ce ducea la o depolitizare destul de serioasa.", a mai aratat liderul PSD.

A fost tratat si subiectul referitor la "unele informatii eronate " care ajung la Bruxelles

"De exemplu, faptul ca s-a spus in Parlamentul European ca abuzul in serviciu a fost dezincriminat prin legile Justitiei, ceea ce este o minciuna sfruntata. I-am spus ca in opinia mea este foarte important sa construim un dialog efectiv si o comunicare foarte aplicata si in timp real, este o dorinta din ambele parti, am si stabilit cum sa se intample acest lucru - orice preocupari pot avea pe orice articol sau propunere care este afla in dezbatere sa fim sesizati si dam explicatiile si motivele necesare, in asa fel incat sa le primeasca direct de la noi, fara sa mai existe intermediar si noi sa evitam situatia in care acolo se spun lucruri neadevarate", a afirmat liderul PSD.

Nu in ultimul rand, discutiile au fost si unele politice, context in care Liviu Dragnea i-a cerut sprijinul oficialului european in vederea absorbtiei fondurilor europene.