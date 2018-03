Frans Timmermans: Pentru numele lui Dumnezeu, nu incepeti sa alergati inapoi! / VIDEO

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut atat de multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei, iar de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, in ultimii 11 ani, s-au obtinut, de asemenea multe lucruri.