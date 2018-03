"Mesajele sunt foarte clare si in linie cu ceea ce USR spune de cateva saptamani. MCV nu are un deadline si acesta este un lucru important. Dl Timmermans a exprimat foarte plastic ideea ca e un deziderat, un lucru pe care ne-am propus sa il incercam, acela de a ridica MCV la sfarsitul lui 2019, dar nu este un deadline pentru nimeni. El a transmis un mesaj foarte politic si politicos, incercand sa spuna ca e nevoie de mai multa cooperare, de mai mult dialog intre Guvernul Romaniei si institutiile europene, spunand foarte plastic ca, respectiv, Comisia de la Venetia, GRECO sau Comisia Europeana nu trebuie privite ca inchizitie, cum incearca dl Iordache si PSD sa transmita mesajul, ci sunt de fapt institutii cu specialisti care chiar isi doresc sa ajute statele.

Din aceasta perspectiva, recomandarea era evident una transparenta, de a consulta aceste institutii", a afirmat Dan Barna, dupa intalnirea membrilor Comisiei speciale pe legile justitiei cu Frans Timmermans.

Prim-vicepresedintele CE, preocupat de presiunea asupra justitiei

"A mai spus ceva foarte important dl Timmermans legat de faptul ca presiunea asupra justitiei nu se face doar prin modificarea legislativa, care este o problema de care este foarte preocupat, ci prin presiunea constanta a mass-media pe justitie. Dl Timmermans considera acesta un mijloc de intimidare si poate ar trebui sa ne gandim la ceea ce se intampla de doua - trei saptamani in ceea ce priveste DNA", a adaugat liderul USR.

"Perceptia de care vorbea dl Timmermans ca in Romania este un conflict... sau dinspre Europa se vede in Romania un conflict intre Parlament si sistemul judiciar, intre cetatenii care sunt in strada si Guvern. Nu este doar o perceptie, este pura realitate si tot ceea ce s-a intamplat in aceste luni de zile, de la finalul anului trecut si inceputul acestui an, confirma acest lucru", a adaugat Dan Barna.

"Dl Timmermans a mai punctat un lucru important referitor la retorica acestor zile - ca el, personal, si Comisia Europeana sunt foarte bine informati. Chiar a precizat ca, in general, sunt foarte bine informati despre situatia din Romania", a afirmat liderul USR. "Dl Timmermans a spus ca, in general, este foarte bine informat si a spus foarte plastic ca perceptia este ca 'sunteti intr-o cursa de maraton, sunteti pe ultima turnanta si v-ati oprit si cumva o luati la fuga inapoi'. Din aceasta perspectiva, este foarte clar ca MCV ramane, nu avem o perspectiva imediata de ridicare din niciun punct de vedere", a punctat Barna.

"Asa cum era de asteptat, Puterea a afirmat ca chestiunile legate de justitie de ultimele modificari in aceasta zona sunt unele care nu ar trebui sa nasca ingrijorare pentru ca totul este in regula, legile acestea sunt corecte, sunt bine venite, CCR a spus ca sunt constitutionale. Opozitia, cu precadere USR, a subliniat faptul ca dezbaterile pe legile justitiei au fost in timp foarte - foarte scurt avute in Parlamentul Romaniei si rezultatul a fost unul dezastruos totusi. Acele propuneri de modificare a Codurilor penal si de procedura penala inca nu s-au transat in Parlament, ele sunt foarte periculoase", a declarat Stelian Ion.

