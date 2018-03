"Frumoasa traditie a martisorului se pastreaza din mosi- stramosi.

Chiar si dupa mii de ani, martisorul este cel mai reprezentativ vestitor al primaverii.

Anul acesta, pentru prima data, intreaga lume ii recunoaste valoarea el fiind inclus in patrimoniul UNESCO.

Desi afara este inca zapada, eu va doresc ca martisoarele pe care le veti primi astazi sa va aduca o raza de bucurie si un strop de primavara in suflete!

La multi ani de 1 Martie!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.



"Desi iarna se incapataneaza inca sa isi faca simtita prezenta, le urez cu multa caldura tuturor doamnelor si domnisoarelor ca primavara anuntata de Martisor sa le puna in valoare frumusetea, eleganta si determinarea de a realiza ceea ce si-au propus pentru acest an!", se arata in mesajul transmis de presedinele PSD, Liviu Dragnea.

"Cel mai inghetat martisor il traim in 2018. Haideti sa grabim primavara! Sa rasara ghioceii si sa zambim! Primavara calda, tuturor!", a scris si Alina Gorghiu.

"Va dorim o primavara minunata! Cu sanatate, credinta, iubire!", a transmis si primarul Capitalei, Gabriela Firea