Intrebat fiind despre comunicarea sosita pe 26 februarie la sediul PSD Iasi privind excluderea sa, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a presedintelui executiv al Organizatiei Municipale a PSD Iasi, Sorin Iacoban, primarul Mihai Chirica a declarat pentru AGERPRES ca a aflat din presa acest lucru.



"Fac conferinte de presa, emit comunitate de presa intr-o modalitate aberanta si abuziva, dar nu stim noi, cei despre care se vorbeste in spatiul public. In presa se vorbeste ca a fost luata decizia. Cine stie despre ea? Cui i s-a comunicat? Nu exista nicaieri in lumea asta sa faci conferinte si comunicate de presa fara ca persoana incriminata sa afle prima. Daca ma intreaba cineva, eu spun ca nu este adevarat ca am fost exclus. Nu cred lucrul asta. Nu am vazut vreodata documentul respectiv. Daca ei l-au citit inaintea celui care trebuie sa ia act de dansul, inseamna ca este o forma de abuz si voi face trimitere pana la nivelul organelor de ancheta penala pentru a raspunde domnul Maricel Popa (presedintele PSD Iasi - n.r) pe ce s-a bazat cand a facut comunicatul de presa. Nici eu, nici viceprimarul Harabagiu, nici domnul Iacoban nu au aflat, nu ni s-a comunicat nimic oficial", a afirmat Chirica.

Actiune in instanta

"Au fost anulate toate principiile statului de drept in ceea ce priveste apartenenta la un partid politic si nu mi-a fost comunicata nici pana acum decizia luata anul trecut in vara referitor la retragerea mea din functiile politice ale PSD, motiv pentru care vreau sa stiu si eu ce au scris acolo. Nu le-am vazut. Nu pot sa am posibilitatea sa le aprob personal, sa spun 'da, domnule, intr-adevar sunt de acord cu ce au scris ei acolo'. Am facut adrese scrise si la organizatia judeteana, si la organizatia nationala, mi-am justificat actiunea prin faptul ca am aflat din presa comunicarea unor decizii fara sa-mi fie comunicata si fundamentarea lor, pentru a putea vedea legalitatea, dar si continutul care a stat la baza motivarii. Este un drept. (...) Vreau sa stiu si eu de ce, pe baza carui document emis, cum a fost fundamentat, in baza carui statut, cine si-a asumat semnarea acelui document. Daca am sa consider acel document legal, bineinteles ca nu am sa contest", a spus Mihai Chirica.

Chirica a facut acest demers pentru a demonstra ca exista "un stat de drept"

"Nu mare dragoste ma leaga de conducerea partidului de la Bucuresti, si o spun public de fiecare data, dar nu pot sa stau indiferent si sa vad de fiecare data cum demnitatea este calcata in picioare de conducatorul partidului doar pentru motivul 'ca asa vrea el'. Nu, trebuie sa demonstram totusi ca exista un stat de drept. Asa se vor distruge partidele politice. Profita de un lucru extraordinar de periculos, de faptul ca oamenii nu mai au orizont politic in tara asta. 'Nu ma duc', 'nu ma apropii' iar prin absenteism la vot si decadenta totala a celor care au facut politica pana in momentul de fata, romanul nu mai stie ce sa faca si apar aberatiile pe care le vedem astazi in Romania. Ne-am debransat de la cele mai elementare principii de stat de drept tocmai din cauza faptului ca declasam clasa politica, provocand absenteism, nu participarea activa a cetatenilor la actul politic. Vreau sa-i ajut prin propria mea situatie sa revenim la niste principii de moralitate si in politica", a declarat primarul Mihai Chirica.



"Mihai Chirica, Vasile Gabriel Harabagiu si Sorin Avram Iacoban isi pierd calitatea de membri ai Partidului Social Democrat ca urmare a aplicarii sanctiunii de excludere din partid. Reamintim faptul ca aceste hotarari au fost luate in urma raportului intocmit de Comisia Judeteana de Etica, Integritate si Arbitraj din cadrul PSD Iasi si a hotararii Biroului Permanent Judetean a PSD Iasi", se arata in comunicatul de presa.

Primarul Mihai Chirica a deschis in urma cu cateva saptamani o actiune in instanta pentru a afla de ce a fost exclus din cadrul Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat. El sustine ca nu i-a fost respectat dreptul constitutional de a fi informat oficial despre excludere, desi a trecut aproape un an. Chirica sustine totodata ca a aflat tot din presa ca a fost exclus din conducerea PSD.Reprezentantii organizatiei judetene Iasi a PSD au anuntat ca au primit comunicarile hotararilor Comitetului Executiv National privind excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Vasile Harabagiu si a fostului deputat Sorin Avram Iacoban, presedinte executiv al organizatiei municipale a PSD. Potrivit unui comunicat remis marti presei, documentul a fost primit pe 26 februarie.